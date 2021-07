Berlin - Die Einladung für eine Pressekonferenz zur Gründung eines „CDU-Zukunftsrats“ hat Verwirrung verursacht. Die CDU verwies am Dienstag auf Anfrage darauf, dass der „CDU-Zukunftsrat“ nicht zur Partei gehöre. Der selbst ernannte Zukunftsrat habe keinerlei Verbindung zur CDU. Es habe sich nach Einschätzung der CDU um eine gezielte U-Boot-Aktion von Umweltaktivisten gehandelt, an der keine CDU-Mitglieder teilgenommen hätten.

Bereits am Montag hatte sich Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig auf Twitter distanziert und mit Blick auf die für Dienstag in Berlin geplante Veranstaltung in einem Tweet von einem „Fake“ gesprochen. Er schrieb weiter, dass es sich um Mitglieder der Initiative Extinction Rebellion handele. Hennewig warf der Gruppe vor, Tarn-Identitäten und falsche Namen zu nutzen. Es sei „genau die Form von false flag operation, durch die Demokratie und fairer Wahlkampf gefährdet wird“, kritisierte er.

(2/3)

Das Muster (Tarn-Identitäten, falsche Namen, …) ist aber leider genau die Form von false flag operation, durch die Demokratie und fairer Wahlkampf gefährdet wird. ⚠️



Daher bin ich auch ganz froh, dass ihr Euch so döspaddelig angestellt habt. — Stefan Hennewig (@StefanHennewig) July 12, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Macher wiesen den Vorwurf einer gezielten irreführenden Aktion, die am Dienstag nahe dem Konrad-Adenauer-Haus stattfand, zurück. Ihren Angaben zufolge wollen sie Interessen kommender Generationen gegenüber dem CDU-Bundesvorstand vertreten. Es blieb zunächst unklar, ob es sich dabei wirklich um eine Gruppe CDU-naher Aktivisten handelte oder aber eine gezielte irreführende oder satirische Aktion.