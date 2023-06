Zum 65. Geburtstag: Lindner überreicht Scholz einen Spargelschäler

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) feiert heute seinen 65. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages sangen ihm die Ministerinnen und Minister seiner Regierung ein Ständchen. Zusätzlich zur „Happy Birthday“-Gesangseinlage überreichte ihm Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen Blumenstrauß sowie einen Spargelschäler.

Erst am Dienstag hatte der Kanzler hatte an der traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises der SPD auf dem Berliner Wannsee teilgenommen. Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren und wuchs in Hamburg auf.