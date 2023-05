Zum „Nakba-Gedenktag“: Palästina-Demo am Samstag verboten

Eine für Samstag in Neukölln geplante Demonstration ist von der Polizei verboten worden. Bereits am Wochenende durften zwei Nakba-Kundgebungen nicht stattfinden.

Immer wieder werden pro-palästinensische-Kundgebungen wegen der Gefahr antisemitischer Vorfälle verboten. Hier kontrollieren Polizeikräfte nahe dem Rathaus Neukölln an der Polizeidirektion 5 am 16. April 2023, ob das Verbot einer solchen Demonstration eingehalten wird.

Eine Demonstration „für das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zum 75. Jahrestag der Nakba“, die für Samstag, den 20. Mai am Hermannplatz in Neukölln angemeldet war, ist verboten worden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Freitag.

Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass bei solchen Versammlungen die unmittelbare Gefahr bestehe, „dass es zu antisemitischen und volksverhetzenden Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommt“, so die Begründung der Polizei Berlin.

Am Tag der „Nakba“ am 15. Mai erinnern Palästinenser jedes Jahr an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948. Die Kundgebung war für 16 Uhr am Hermannplatz in Neukölln geplant, erwartet waren laut Polizeiangaben rund 1000 Teilnehmer.

Bereits am vergangenen Wochenende waren zwei im Vorfeld des Nakba-Gedenktages geplante Demonstrationen untersagt worden.