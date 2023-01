Zum Wochenanfang wechselhaft und bewölkt, etwas Regen Zum Wochenanfang wird es in Berlin und Brandenburg wechselhaft und bewölkt. Am Vormittag kann es mancherorts etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst am M... dpa

Potsdam -Zum Wochenanfang wird es in Berlin und Brandenburg wechselhaft und bewölkt. Am Vormittag kann es mancherorts etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. Abends gibt es in der Prignitz gelegentlich etwas Regen.