Zum Wochenstart frostig: Dann teils sonnig

Potsdam -Die Woche startet frostig und mit örtlicher Glätte in Berlin und Brandenburg. Im Laufe des Tages wird es größtenteils wolkig und wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Neben sonnigen Abschnitten vor allem im Norden kann es in der Niederlausitz kurze Schneeschauer und Glätte geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.