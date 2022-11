Zum Wochenstart viele Wolken Die Woche startet mit vielen Wolken in Berlin und Brandenburg. Größtenteils bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur in der ... dpa

ARCHIV - Drei leere Parkbänke stehen bei trübem Wetter in einem Park. ymbolbild Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/S

Potsdam -Die Woche startet mit vielen Wolken in Berlin und Brandenburg. Größtenteils bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur in der Prignitz gibt es gelegentlich Sprühregen, der bis zum Nachmittag im Havelland und Fläming ankommt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sechs Grad.