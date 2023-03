Zurück zum Glück in der On-Off-Beziehung der Wulffs Es ist schon das dritte Mal: Christian und Bettina Wulff haben am Wochenende geheiratet. Zum ersten Mal hatten sie 2008 Ja gesagt. Christina Sticht , dpa

ARCHIV - Christian und Bettina Wulff sind noch einmal die Ehe miteinander eingegangen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover -Sie haben es wieder getan: Ex-Bundespräsident Christian Wulff (63) und seine Frau Bettina Wulff (49) haben sich zum dritten Mal das Jawort gegeben. „Bettina und Christian Wulff haben am Samstag, dem 18. März 2023, im Familien- und Freundeskreis geheiratet. Es war eine sehr schöne Feier“, teilte das Büro des Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff am Mittwoch in Berlin mit.