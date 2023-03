Zusammenstoß an Kreuzung in Mahlsdorf: Zwei Schwerverletzte Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos sind in Berlin-Mahlsdorf vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Einer der Wagen wurde nach dem Zusa... dpa

Berlin -Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos sind in Berlin-Mahlsdorf vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Einer der Wagen wurde nach dem Zusammenstoß am Mittwochabend von der Straße gedrängt, überfuhr einen Absperrpoller und durchbrach einen Gartenzaun, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An beiden Pkws entstand demnach ein Totalschaden. Lebensgefahr für die Verletzen besteht nach Polizeiangaben nicht.