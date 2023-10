Zusammenstoß von Regionalzug und Auto: Keine Verletzten

Grieben -Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Regionalzug und einem Auto auf einem Bahnübergang in Grieben im Löwenberger Land ist hoher Sachschaden entstanden. Bei dem Unfall seien keine Menschen verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Polizei-Lagedienstes am Montag. Das Auto sei am Nachmittag auf den Bahnübergang gerollt und von dem Zug erfasst worden. Der Autofahrer sei bei dem Zusammenstoß nicht mehr im Wagen gewesen, hieß es am späten Abend aus dem Lagezentrum Brandenburg. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Bahnbetreibers Regio Infra Nord-Ost war der Regionalzug von Rheinsberg nach Löwenberg unterwegs. Angaben zu den Umständen des Unfalls und zu den Schäden machte die Sprecherin nicht.