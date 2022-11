Zustand von Radfahrerin nach Unfall weiter kritisch Sie war von einem Betonmischer-Lastwagen überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt worden. Die Radfahrerin kämpft noch immer um ihr Leben. dpa

Eine Radfahrerin ist bei dem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin lebensgefährlich verletzt worden. Paul Zinken/dpa

Berlin -Die in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzte Radfahrerin befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Der Zustand der Schwerstverletzten sei unverändert, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit.