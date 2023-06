Der Podcast „Tastenficker“ muss pausieren. Musiker Christian „Flake“ Lorenz will sich derzeit nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Bandkollegen Till Lindemann äußern.

Die aktuellen Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein, schlagen derzeit hohe Wellen. Daraus ergeben sich auch für die anderen Bandmitglieder Konsequenzen. Nun muss der Radioeins-Podcast von Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz sogar pausieren. Was ist der Grund?

Rammstein-Debatte: Podcast von Flake derzeit unangebracht?

Wie die Berliner Zeitung am Mittwoch erfuhr, wurde Flakes abendlicher Sendeplatz durch eine Wiederholung einer anderen Sendung ersetzt. Dazu erklärte die zuständige Redaktion auf Anfrage: „Da Rammstein auf Tour sind, hatten wir wie üblich eine vorproduzierte Sendung eingeplant, was jetzt aufgrund der Debatte rund um Rammstein unangebracht erscheint.“ Flake habe keine Möglichkeit gefunden, eine neue Sendung aufzuzeichnen. In Absprache mit dem Musiker habe die Redaktion daraufhin entschieden, die Sendung zu Pausieren.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn vergangene Woche bereits zurückgewiesen.