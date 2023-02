Gleich an zwei Orten brannte es in der Nacht in Berliner Wohnhäusern. Einsatzkräfte löschten die Feuer in der Reichenberger Straße und in einem Dachgeschoss in Hohenschönhausen.

Zwei Brände in der Nacht: Wohnung in Kreuzberg in Flammen

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag zu zwei Löscheinsätzen ausgerückt. Gegen 22.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach ersten Erkenntnissen in die Reichenberger Straße nach Kreuzberg alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen. Die 26 Einsatzkräfte brachten mehrere Bewohner mit Fluchthauben in Sicherheit und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Zur Brandursache konnte noch nichts gesagt werden, ein Fachkommissariat der Berliner Polizei habe die Ermittlungen übernommen.

Erneuter Feuerwehreinsatz: Brandstiftung in Hohenschönhausen?

Ebenfalls gebrannt hat es in der Nacht in einem Hochhaus in Berlin-Hohenschönhausen. In der Zingster Straße war im zwanzigsten Stock in einem Dachboden das Feuer ausgebrochen, wie es von vor Ort hieß. Dichter Rauch zog aus dem obersten Stockwerk in den Nachthimmel. Verletzt worden sei den Angaben zufolge niemand. Eine Familie sei aber vom Rettungsdienst betreut worden, damit es einem Baby nicht zu kalt werde.

Die Hochhaussiedlung in Hohenschönhausen ist eine bekannte Adresse für die Feuerwehr: Seit Monaten kommt es dort immer wieder zu Bränden. Auch beim aktuellen Feuer werde von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen, hieß es von vor Ort. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.