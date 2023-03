Zwei Festnahmen nach mutmaßlicher Brandstiftung Wegen mutmaßlicher Brandstiftung in einem Treppenhaus sind in Berlin zwei Männer festgenommen worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstra... dpa

ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Berlin -Wegen mutmaßlicher Brandstiftung in einem Treppenhaus sind in Berlin zwei Männer festgenommen worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße (Berlin-Friedrichshain) bemerkte am Freitagabend starken Rauch und mehrere brennende Fußmatten im vierten Stock, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch. Verletzt wurde demnach niemand.