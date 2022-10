Zwei Jugendliche bedroht und zum Geldabheben gezwungen Eine Gruppe Jugendlicher steht in Verdacht, zwei andere Teenager in Hennigsdorf mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, w... dpa

Hennigsdorf -Eine Gruppe Jugendlicher steht in Verdacht, zwei andere Teenager in Hennigsdorf mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden späteren Opfer am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf einem Spielplatz in der Parkstraße, als sie von vier anderen Jugendlichen - drei Jungen und einem Mädchen - angesprochen wurden. Diese sollen den 16- und den 17-Jährigen mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt haben. Außerdem habe die Gruppe den 16-Jährigen attackiert.