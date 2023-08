Zwei Jungen aus Flüchtlingsunterkunft in Spandau vermisst: Polizei findet sie nach kurzer Suche

Mit der Veröffentlichung von Fotos hat die Polizei Berlin am Sonntag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Kindern gebeten. Die beiden fünfjährigen Jungen sollen laut Polizeimitteilung Samstagnachmittag gegen 14 Uhr gemeinsam die Flüchtlingsunterkunft in der Spandauer Straße in Spandau verlassen haben.

Wenig später dann die Entwarnung der Polizei: Die beiden vermissten Fünfjährigen wurden 24 Stunden nach ihrem Verschwinden wohlbehalten beim Kindernotdienst abgegeben. Sie werden jetzt durch die Polizei Berlin ihren Erziehungsberechtigen übergeben.