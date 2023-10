Die Polizei sucht nach zwei Mädchen aus Mecklenburg-Vorpommern, die seit dem 23. September vermisst werden. Die sechsjährige Frieda Schuldt-Windischmann und ihre zehnjährige Schwester Greta Schuldt-Windischmann wurden das letzte Mal am Samstagnachmittag, den 23. September, gegen 15.30 Uhr im Jugendhilfezentrum in Rehna gesehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beide Mädchen tragen schulterlanges, braunes Haar. Wie die Polizei mitteilte, ist die zehnjährige Greta etwa 1,40 Meter groß und schlank. Die sechsjährige Frieda ist circa 1,20 Meter groß und ebenfalls schlank.

Vermisste Mädchen aus Rehna: Sie könnten in ganz Deutschland sein

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Mädchen mit ihrer Mutter unterwegs, die jedoch nicht personensorgeberechtigt ist. Ihr aktueller Aufenthaltsort sei unbekannt und könnte sich im gesamten Bundesgebiet befinden.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche, nachdem die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen ins Leere führten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Nummer 03886 722 0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.