Zwei Mal Totalschaden: Vier Verletzte bei Unfall in Schöneberg

Zwei Autos sind in der Nacht zu Sonntag in Schöneberg zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei vier Menschen verletzt. Demnach wollte ein 33-jähriger Autofahrer gegen 0.20 Uhr von der Kleiststraße nach auf die Straße An der Urania einbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen, der auf der Kleiststraße in Richtung Wittenbergplatz unterwegs war.

Der Wagen des 33-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß gegen ein Verkehrsschild. Seine beiden Mitfahrerinnen mussten im Krankenhaus versorgt werden, unter anderem wegen eines Nasenbeinbruchs. Auch die Mitfahrer des anderen Autofahrers mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallort blieb bis 4 Uhr nachts gesperrt. Die beiden Autos haben einen Totalschaden, die Fahrer der Wagen jedoch blieben unverletzt.