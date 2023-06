Zwei Männer aus parkendem Auto gezerrt und verprügelt

Berlin -Zwei Männer sind in Berlin-Tiergarten von Unbekannten aus einem parkenden Auto gezerrt und verprügelt sowie mit einem Messer verletzt worden. Mit einer Stichwunde am Oberschenkel sowie weiteren Schnittverletzungen im Gesicht wurde ein 42-Jähriger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dessen 21-jähriger Begleiter zog sich Hämatome, Platzwunden am Kopf sowie eine Augenreizung zu. Er wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen am Sonntagabend vier bis fünf Männer einer Gruppe in der Tiergartenstraße die Türen des Wagens aufgerissen und die zwei Insassen mit Reizgas, Faustschlägen und Tritten attackiert haben. Dann habe sich das Gerangel auf den Gehweg verlagert, hieß es.

Nach der Tat ist ein Verdächtiger den Angaben zufolge zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, die anderen seien mit einem Auto in Richtung Kemperplatz davon gefahren. Die Beamten suchten vergeblich nach ihnen.