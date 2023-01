Zwei Männer bei versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen Zwei Männer sind bei einem versuchten Wohnungseinbruch in Berlin-Reinickendorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde eine Nachbar... dpa

Ein Mann trägt Handschellen. Stefan Sauer/dpa/Illustration

Berlin -Zwei Männer sind bei einem versuchten Wohnungseinbruch in Berlin-Reinickendorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde eine Nachbarin am Montagabend auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die sich auf einem Balkon einer Wohnung in der Stockumer Straße befanden. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die Männer im Alter von 40 und 32 Jahren wurden von eintreffenden Polizisten noch vor Ort festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizeikräfte Einbruchswerkzeug sicher. Ob bei dem Einbruchsversuch ein Sachschaden entstand, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.