Zwei Männer verletzen sich bei Prügelei gegenseitig

Berlin -Zwei 28 Jahre alte Männer haben sich in der Nacht in Berlin-Friedrichshain bei einem Streit gegenseitig am Kopf verletzt. Die Polizei Berlin teilte am Sonntag mit, dass bei der Prügelei an der East Side Gallery wohl auch eine Flasche verwendet worden sei. Diese wurde den Angaben zufolge aber nicht gefunden. Einer der beiden Männer wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht, der andere zog eine leichte Verletzung davon. Beide Männer erwarte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.