Zwei Menschen werden bei Auffahrunfall schwer verletzt

Berlin -Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Berlin-Wilhelmstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 64 Jahre alter Mann am Freitag auf das Auto einer 57-Jährigen auf, als diese bremste. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau erst gegen einen Laster und dann gegen ein anderes Auto geschleudert. Die 57-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Unfallfahrer erklärte der Polizei, er leide unter Gesundheitsproblemen, die auch während der Fahrt aufgetreten seien. Deshalb wurde er ebenfalls in eine Klinik gebracht, außerdem stellten die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.