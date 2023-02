Zwei Menschen werden bei Wohnungsbrand verletzt Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg sind zwei Menschen verletzt worden. In der Waldemarstraße brannte am Samstagmorgen eine Erdgeschosswohnung in vol... dpa

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg sind zwei Menschen verletzt worden. In der Waldemarstraße brannte am Samstagmorgen eine Erdgeschosswohnung in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte retteten 14 Menschen aus dem Mehrfamilienhaus mit sechs Etagen. Das Treppenhaus sei stark verraucht gewesen.