Ein 27-jähriger Mann soll 2021 und 2022 bei der falschen Abrechnung von Corona-Tests geholfen haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin klagt ihn jetzt an.

Zwei Millionen Euro mit Corona-Abrechnungsbetrug: Mann in Berlin angeklagt

Einem heute 27-jährigen Mann wird vorgeworfen, bei der mutmaßlich falschen Abrechnung von Leistungen in Corona-Testzentren geholfen und dadurch rund zwei Millionen Euro erlangt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nun wegen Beihilfe zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in 26 Fällen Anklage beim Amtsgericht Tiergarten erhoben, wie sie am Montag mitteilt.

Der in einem eigenen Verfahren strafrechtlich verfolgte mutmaßliche Haupttäter soll zwischen Mai 2021 und Februar 2022 bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin Corona-Tests abgerechnet haben. Sie wurden gar nicht oder nicht in der angegebenen Anzahl erbracht. Diesem Haupttäter soll der nun angeschuldigte 27-jährige Mann gestattet haben, unter seinen Personalien Corona-Testzentren zu eröffnen und diese bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu registrieren.

Weil er seine Personalien für Abrechnungen von Corona-Tests und Kontoeröffnungen überlassen haben soll, hat die #StaatsanwaltschaftBerlin gegen einen Mann nun Anklage wg 26facher Beihilfe zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrug erhoben. Schaden: 2 Mio €



https://t.co/s3szNvcvIr — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) February 27, 2023

Zudem soll der 27-Jährige diverse Konten unter seinem Namen eröffnet haben, über die er dann aber dem mutmaßlichen Haupttäter die volle Verfügungsgewalt eingeräumt haben soll. Im Vertrauen auf die ordnungsgemäße Durchführung der Corona-Tests soll die Kassenärztliche Vereinigung insgesamt knapp zehn Millionen an den mutmaßlichen Haupttäter ausgezahlt haben, davon über zwei Millionen Euro auf die Konten des 27-Jährigen.