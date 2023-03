Zwei neue Rothschild-Giraffen im Tierpark Berlin Zwei neue Rothschild-Giraffen sind in den Tierpark Berlin gekommen. Die Giraffen-Damen heißen Maud und Katharina und kamen am Montag und Mittwoch aus dem Ope... dpa

Berlin -Zwei neue Rothschild-Giraffen sind in den Tierpark Berlin gekommen. Die Giraffen-Damen heißen Maud und Katharina und kamen am Montag und Mittwoch aus dem Opel-Zoo in Kronberg im Taunus in Berlin an, wie der Zoologische Garten Berlin am Donnerstag mitteilte. Die Giraffen sind 17 und 18 Jahre alt und gewöhnen sich nun an ihre Artgenossen und ihr neues Zuhause. Maud wird als zurückhaltend beschrieben, während Katharina eher selbstbewusst sei.