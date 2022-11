Zwei Obdachlosen-Camps in Berlin brennen: Die Polizei ermittelt

Die Berliner Feuerwehr hat am Montag zwei brennende Obdachlosencamps gelöscht. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach und hat die Ermittlungen übernommen, wie sie auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilt.

Das erste Feuer wurde demnach am Nachmittag in einer Behausung in der Torgauer Straße in Berlin-Hellersdorf entdeckt und gelöscht. Der zweite Brand ereignete sich am Abend in einem Camp am Kaisersteg im Bezirk Treptow-Köpenick. Ein Passant hatte in dem Holzverschlag das Feuer entdeckt und die Polizei und die Feuerwehr verständigt.

Verletzt wurde nach beiden Feuern niemand. Das Motiv für die mutmaßliche Brandstiftung auf die Obdachlosencamps ist unklar. Die Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern.