Zwei Polizeiautos in Neukölln in Flammen

Berlin -In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Polizeiautos in Berlin-Neukölln mutmaßlich angezündet worden. Wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, brannten die Fahrzeuge vor der Polizeiwache in der Rollbergstraße. 16 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort und löschten das Feuer. Die beiden Autos brannten demnach komplett aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.