Zwei Beißattacken auf Berliner Polizisten: Frau beißt sich in Oberschenkel fest

In Berlin sind am Mittwoch gleich zwei Polizisten in Gesundbrunnen und Kreuzberg gebissen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem ersten Fall wurde die Polizei gegen 6.30 Uhr zu einem Mieter einer Wohnung in der Schönwalder Straße in Berlin-Gesundbrunnen gerufen. Dort soll eine 22-Jährige die mehrfachen Aufforderungen des 20-Jährigen, seine Wohnung zu verlassen, missachtet haben. Auch auf die Anordnungen der Polizei reagierte sie nicht, wurde stattdessen aggressiv und musste aus der Wohnung getragen werden. Im Fahrstuhl verbiss sie sich in den Oberschenkel eines Polizisten. Nur mit Mühe konnte sie gelöst werden.

Die Frau verhielt sich psychisch auffällig und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Blutentnahme wurde nach Angaben der Polizei festgestellt, dass die junge Frau 2,3 Promille hatte. Der gebissene Polizist begab sich nach seinem Dienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wenige Stunden später, gegen 9.30 Uhr, wurde die Polizei vom Klinikpersonal eines Krankenhauses in der Dieffenbachstraße in Kreuzberg wegen eines randalierenden Patienten gerufen. Bei den Versuchen, den äußerst aggressiven 44-jährigen Patienten unter Kontrolle zu bringen, wurde ein Polizist mehrmals ins Gesicht geschlagen und in die Hand gebissen. Bei dem Vorfall wurde laut der Mitteilung noch ein anderer Polizist verletzt. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der Patient blieb im Krankenhaus.