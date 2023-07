Zwei schwere Motorradunfälle in Neukölln – mehrere Verletzte

In der Buschkrugallee stößt ein Motorradfahrer gegen einen Kleintransporter, in der Sonnenallee krachen zwei Motorradfahrer ineinander. Drei Menschen werden schwer verletzt.

Ein Abschleppdienst transportiert das Motorrad an der Sonnenallee nach dem Unfall ab.

Ein Abschleppdienst transportiert das Motorrad an der Sonnenallee nach dem Unfall ab. Morris Pudwell

Bei zwei Motorradunfällen in Berlin-Neukölln sind am Freitag drei Menschen schwer verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Auf der Kreuzung Sonnenallee/Fuldastraße stießen zwei Motorradfahrer zusammen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt der Verkehrsunfalldienst noch. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Biker schwer verletzt in Krankenhäuser transportiert. Der Kreuzungsbereich blieb bis 21 Uhr vollständig Richtung Treptow gesperrt. Die Buslinie M41 wurde umgeleitet.

Gegen 22 Uhr touchierte ein Motorradfahrer auf der Buschkrugallee in Neukölln einen Kleintransporter im Frontbereich. Während der Kleintransporter direkt stehenbleiben konnte, fuhr der Motorradfahrer schwer verletzt auf seinem Motorrad offenbar ungewollt weiter. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr von vor Ort, war der Motorradfahrer wohl technisch nicht mehr in der Lage, das Motorrad zum Stillstand zu bringen, weswegen er erst nach rund 250 Metern zum Halten kam. Der Biker wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Das Motorrad des schwer verletzten Fahrers in der Buschkrugallee Morris Pudwell