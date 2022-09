Brück - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 Richtung Berlin sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 82-jähriger Autofahrer am Samstag nahe der Anschlusstelle Brück (Potsdam-Mittelmark) aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. In Folge dessen wurde das Fahrzeug nach links an die Mittelschutzplanke geschleudert. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Seine 73-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Richtungsfahrbahn war für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet.