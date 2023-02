Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Potsdam Bei zwei Verkehrsunfällen in Potsdam sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Eine 22 Jahre alte Frau fuhr am späten Freitagabend aus bisher unbek... dpa

ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Potsdam -Bei zwei Verkehrsunfällen in Potsdam sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Eine 22 Jahre alte Frau fuhr am späten Freitagabend aus bisher unbekannten Gründen auf der Bundesstraße 1 mit dem Wagen frontal auf einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später erfasste ein Auto mit zwei Insassen in einem Wohngebiet einen Fußgänger. Der 25-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ über die Unfälle berichtet.