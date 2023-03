Zwei Schwerverletzte nach Gewalttat in Spandau

In einer Wohnung soll ein Mann zwei Menschen niedergestochen haben. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nächtlicher Einsatz für einen Notarzt in Berlin. Sabine Gudath

Gegen 22 Uhr ist es in der Zweibrücker Straße in Berlin-Spandau offenbar zu einer Gewalttat gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Mann in einer Wohnung mindestens zwei Menschen mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben.

Beide Personen wurden den Berichten nach in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort.