Zwei Sicherheitsmitarbeiter attackieren Mann in U-Bahnhof

Berlin -Zwei Sicherheitsmitarbeiter sollen in einem U-Bahnhof in Berlin-Kreuzberg einen Mann attackiert, geschlagen und getreten haben. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen am Dienstagmorgen beobachtet, wie die zwei Männer an einem Ausgang des U-Bahnhofs Hallesches Tor einen 33-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Anschließend hätten die beiden den Mann mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert.

Der 33-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Duo im Alter von 29 und 38 Jahren wurde festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei Sicherheitsmitarbeiter eines von der BVG beauftragten Unternehmens. „Die zeitlich und örtlich in Frage kommenden Mitarbeiter*innen des Dienstleisters wurden umgehend und bis zur endgültigen Aufklärung für Einsätze im Bereich der BVG gesperrt“, wie ein Sprecher der BVG mitteilte. Zudem unterstütze die BVG die Ermittlungen und stehe bereits in Kontakt mit dem Sicherheitsdienstleister, hieß es weiter.