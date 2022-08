Ein 26-Jähriger, der am Mittwoch bei einem Streit in Prenzlauer Berg mit einem Messer schwer verletzte worden war, ist am Freitag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Der Mann war bisherigen Erkenntnissen nach gegen 8.40 Uhr mit einem anderen Mann in einer Bar an der Greifswalder Straße in einen Streit geraten. Dabei wurde er mit einem Messer in den Rücken gestochen und erlitt schwere innere Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.