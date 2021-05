Potsdam - In Brandenburg kann ab Freitag vor Pfingsten bei niedrigen Corona-Infektionszahlen wieder in Gaststätten geschlemmt und auf Campingplätzen übernachtet werden. Dies soll in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 möglich sein, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam ankündigte.

Bereits ab Mittwoch, dem 12. Mai soll in diesen Regionen mit weniger als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auch wieder Dauercampen erlaubt sein. Ein negativer Schnelltest gilt dann für 24 Stunden.

Es gebe inzwischen wirklich guten Grund für Optimismus, sagte Woidke: „Die Inzidenzwerte sinken. Die Zahl der Geimpften steigt deutlich.“ Daher habe das Kabinett maßvolle Öffnungsschritte nach dem Prinzip „außen vor innen“ beschlossen. Unbedingte Voraussetzung für die Öffnungsschritte seien aber stabil niedrige Infektionszahlen und eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100, jeweils in den Landkreisen und kreisfreien Städten, betonte Woidke. Ausgenommen von Testpflichten sind vollständig Geimpfte und Genesene.