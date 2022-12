Zwei Tote bei Erdbeben in Kalifornien Rund 400 Kilometer nördlich von San Francisco bebt die Erde. Es gibt mehrere Verletzte, zehntausende Haushalte sind zeitweise ohne Strom. dpa

HANDOUT - Risse auf einer Brücke der California State Route 211. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat den Norden des US-Bundesstaates Kalifornien erschüttert. P/dpa Uncredited/Caltrans District 1/A

San Francisco -Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Personen seien an den Folgen eines „medizinischen Notfalls“ während oder gleich im Anschluss an den Erdstoß gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Humboldt County am Dienstagnachmittag mit. Mindestens elf Menschen seien verletzt worden.