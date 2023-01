Zwei Tote bei Geisterfahrer-Unfall Verheerender Unfall auf der Autobahn 4: Eine über 80-jährige Frau fährt falsch auf und stößt frontal mit einem Fahrzeug zusammen. dpa

Rettungskräfte an der Unfallstelle auf der Autobahn 4. Bei einem Geisterfahrer-Unfall kamen hier zwei Menschen ums Leben. Bodo Schackow/dpa

Meerane -Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der Autobahn 4 nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei war eine 82-Jährige am Vormittag auf der Fahrbahn gen Dresden in verkehrter Richtung gefahren. Daraufhin stieß ihr Auto bei Meerane frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.