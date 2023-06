Zwei Tote bei Nachbarschaftsstreit in Spanien

Ein Polizist in Spanien wollte in einem Streit schlichten und bezahlte dafür mit seinem Leben. Er war von einem Mann mit Messer und Hammer attackiert worden....

Madrid -Ein Polizist ist in Spanien bei einem Nachbarschaftsstreit getötet worden. Ein Kollege des Beamten habe den Täter am Sonntag in Andújar in der südspanischen Provinz Jaén erschossen, teilte die Nationalpolizei mit. Der ermordete Beamte habe im Streit, an dem sich mehrere Menschen beteiligt hätten, schlichten wollen. Dabei sei er von einem Mann mit einem Messer und einem Hammer attackiert worden. Der Polizist sei noch lebend ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen, hieß es.

Nach Medienberichten war der ermordete Polizist 40 Jahre alt. Der zweite Beamte, der den Täter erschoss, sei unter anderem durch einen Messerstich am Rücken und Schläge am Kopf verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, betonte ein Polizeisprecher. Die Stadt Andújar rief eine dreitägige Trauer aus. Bürgermeister Pedro Rodríguez sprach von einem „tragischen und bedauerlichen“ Vorfall.