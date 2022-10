Zwei tote Männer in Sparkassenfiliale gefunden Grausamer Fund in einer Sparkassenfiliale in Schleswig: In einem Vorraum werden zwei leblose Männer entdeckt. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polize... dpa

In einer Sparkassenfiliale in Schleswig sind zwei tote Männer gefunden worden. Benjamin Nolte/dpa

Schleswig -Nach dem Fund zweier lebloser Männer am Mittwoch in einer Sparkassenfiliale in Schleswig geht die Polizei nach derzeitigem Stand nicht von einem Verbrechen aus. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der eine Mann bereits tot gewesen und der andere trotz Reanimationsmaßnahmen gestorben.