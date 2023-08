Paris: Betrunkene Touristen schlafen eine Nacht heimlich auf dem Eiffelturm

Zwei betrunkene US-Touristen haben die Nacht zu Montag unter freiem Himmel auf dem Eiffelturm verbracht. Die beiden Männer wurden am Montagmorgen vom Sicherheitspersonal entdeckt, wie die Betreibergesellschaft Sete am Dienstag mitteilte. Sie wurden demnach schlafend in einem für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich zwischen der zweiten und dritten Etage des Turms aufgefunden.

Nach Angaben aus Polizeikreisen hatten die beiden Touristen am späten Sonntagabend ihre Eintrittskarten für das Pariser Wahlzeichen bezahlt und die Turmspitze besichtigt. Beim Abstieg über die Treppen kletterten sie über die Absperrungen. Offenbar waren sie so betrunken, dass sie dann nicht mehr wegkamen, wie die Pariser Staatsanwaltshaft mitteilte. Feuerwehrleute brachten die beiden Männer am Montagmorgen schließlich in Sicherheit. Sie wurden zur Anhörung in ein Kommissariat gebracht.

Betreibergesellschaft will die beiden Männer verklagen

Die Betreibergesellschaft Sete kündigte an, sie werde Anzeige erstatten. Wegen der beiden Eindringlinge konnte der Eiffelturm am Montag erst mit einer Stunde Verspätung öffnen. Am Samstag erst hatte der Eiffelturm wegen einer Bombendrohung, die sich als Fehlalarm entpuppte, evakuiert werden müssen. Nach gut drei Stunden wurde der Alarm aufgehoben und der Turm wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Eine weitere Bombendrohung ging am Montag bei der Polizei ein. Sie entschied sich jedoch dagegen, den Turm erneut zu evakuieren.