Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Mariendorf

Berlin -In Berlin-Mariendorf sind bei einem Kellerbrand zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Demnach waren die Einsatzkräfte am Dienstagabend zu dem Brand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in die Rixdorfer Straße gerufen worden. Die Feuerwehr rettete einen Menschen aus einer Wohnung, andere Bewohner hatten das Haus eigenständig verlassen können.