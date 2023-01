Zwei Verletzte bei Unfall in Berlin-Kreuzberg Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer sei am Freitagabend ... dpa

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer sei am Freitagabend auf der Kreuzung von Blücherstraße und Gneisenaustraße in mehrere parkende Autos gefahren, teilte die Polizei mit. Sein Beifahrer wurde demnach am Kopf verletzt, Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.