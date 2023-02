Bei einem Brand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in Berlin-Wedding sind zwei Menschen verletzt worden. Der Mieter der betroffenen Wohnung sei den Ret...

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Wedding

Berlin -Bei einem Brand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in Berlin-Wedding sind zwei Menschen verletzt worden. Der Mieter der betroffenen Wohnung sei den Rettungskräften mit leichten Brandverletzungen im Treppenhaus entgegengekommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Er habe zudem eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein weiterer Hausbewohner sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant behandelt worden.

Das Feuer in dem Wohnhaus in der Amsterdamer Straße war den Angaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Die Flammen hätten sich auf den etwa 350 Quadratmeter großen Dachstuhl über der Wohnung ausgebreitet, der schließlich eingestürzt sei. Es sei den Rettungskräften aber gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf die Seitenflügel des Gebäudes zu verhindern.

Etwa 50 Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht und in einem Mannschaftsbus der Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr war zeitweise mit 110 Rettungskräften im Einsatz. Zum Zustand des Gebäudes konnte die Feuerwehr zunächst noch keine Angaben machen.