Zwei verletzte Menschen nach Autounfall auf Bundesstraße Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Flugplatzes Müritz Airpark sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger sei mit seinem Wagen auf der Bundesst... dpa

Retzow -Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Flugplatzes Müritz Airpark sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger sei mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 198 bei Retzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zum Überholen ausgeschert, als der vor ihm fahrende 41-Jährige ebenfalls nach links zog und die Autos kollidierten, teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit. Weshalb der 41-Jährige mit seinem Wagen ebenfalls die Spur verlassen wollte, war bislang unklar. Der Mann wurde leicht verletzt, der 27-Jährige hingegen schwer. Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße wurde mehrere Stunden lang voll gesperrt.