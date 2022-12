Zwei Weltkriegsbomben in Oranienburg entschärft Experten der Kampfmittelbeseitigung haben am Mittwochnachmittag in Oranienburg zwei Weltkriegsbomben entschärft. Der Sperrkreis werde um 15.45 Uhr wieder auf... dpa

Vor einer Baustelle stehen Warnschilder für die Kampfmittelräumarbeiten. Christophe Gateau/dpa

Oranienburg -Experten der Kampfmittelbeseitigung haben am Mittwochnachmittag in Oranienburg zwei Weltkriegsbomben entschärft. Der Sperrkreis werde um 15.45 Uhr wieder aufgehoben, sagte eine Sprecherin der Stadt. Ein Team von neun Entschärfern war im Einsatz, um die Blindgänger unschädlich zu machen. Rund 2800 Menschen mussten innerhalb eines Sperrkreises am Vormittag ihre Wohnungen verlassen.