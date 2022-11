Zweiter hessischer Lottomillionär innerhalb weniger Tage Der Eurojackpot wurde im 17. Anlauf geknackt - und das mit einem Lotto-Rekordgewinn für Deutschland: Nach Berlin gehen 120 Millionen Euro. In Hessen gewann e... dpa

ARCHIV - Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. a/Illustration Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Wiesbaden -Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Hesse Lottomillionär geworden. Der bislang unbekannte Spieler habe bei der Ziehung am Dienstagabend rund 2,5 Millionen Euro gewonnen, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Mittwoch mit. Er oder sie habe bei einer Lotto-Verkaufsstelle in Frankfurt einen Schein ausgefüllt und müsse sich nun bei Lotto melden, damit der Gewinn überwiesen werden könne.