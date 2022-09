Berlin - Die Feuerwehr hat auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs in Berlin-Mariendorf mehrere brennende Autos gelöscht. Drei Bürocontainer und zwölf Autos standen am Dienstag in der Ullsteinstraße in Flammen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Demnach war die Feuerwehr mit 74 Kräften im Einsatz. Laut einem Sprecher brach das Feuer kurz nach 13.00 Uhr aus. Zwei Stunden später teilte die Feuerwehr bei Twitter mit, dass die Einsatzstelle unter Kontrolle sei. Weitere Details, etwa zur Schadenshöhe und zur Brandursache waren zuächst nicht bekannt.