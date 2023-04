Zwölfjährige erschossen - Lebenslang für drei Männer Eine Zwölfjährige wird auf offener Straße erschossen. Sie soll einem Konflikt zwischen rivalisierenden Gangs zum Opfer gefallen sein. Ein Gericht in Schweden... dpa

ARCHIV - Menschen stehen neben Blumen und Kerzen auf einen Parkplatz, wo die zwölfjährige Adriana aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen wurde (Archivbild). AP/dpa Ali Lorestani/TT NEWS AGENCY via

Stockholm -Drei Männer sind in Schweden unter anderem wegen Mordes an einem zwölfjährigen Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie wurden außerdem wegen Mordversuchs an sieben weiteren Menschen bei demselben Vorfall sowie weiteren Straftaten verurteilt, wie das Amtsgericht Södertörn südlich von Stockholm am Mittwoch bekanntgab. Zwei dieser sieben Personen seien die eigentlichen Ziele der Täter gewesen.