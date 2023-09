Santa Barbara -Junge Leute interessieren sich nicht für Politik? Von wegen. Dass es anders ist, zeigt nicht nur die weltweite Friday-for-Future-Bewegung. Auch die 15-jährige Olivia Seltzer aus Santa Barbara in Kalifornien beweist das Gegenteil. Sie verfasst mit „The Cramm“ jeden Morgen einen Newsletter mit den wichtigsten politischen Themen des Tages aus aller Welt, gerichtet an Jugendliche und junge Erwachsene. Sinngemäß lässt sich Cramm mit vollgepackt übersetzen. Nach eigenen Angaben hat sie mittlerweile mehr als eine Million Abonnenten in 80 Ländern auf sechs Kontinenten.