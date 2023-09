Bei der Terrorserie des IS in Brüssel sind am Dienstag mindestens 31 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten ist mittlerweile auf etwa 300 Menschen gestiegen.

Ein Pärchen aus Aachen ist unter den Opfern, eine Frau könnte zu den Todesopfern zählen.

Das Brüderpaar El Bakraoui sowie Najim Laachraoui sind als Selbmordattentäter vom Flughafen und aus der Metro identifiziert.

Die Brüsseler Terrorzelle steckte nach belgischen Medienberichten auch hinter einem Spionageangriff gegen einen Atomforscher.

Belgien hat die höchste Terrorwarnstufe wieder gesenkt.

21:42 Uhr: EU-Staaten wollen Sicherheitszusammenarbeit stärken

Unter dem Eindruck der verheerenden Brüsseler Terroranschläge wollen die EU-Staaten ihre Sicherheitszusammenarbeit vorantreiben. Nationale Behörden dürften ihre Informationen nicht voreinander abschotten, forderte EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos am Donnerstag nach einem Treffen der europäischen Innenminister in Brüssel. „Wir müssen miteinander reden.“ Zudem wollen die Minister schon in den nächsten Wochen konkrete Fortschritte beim eigentlich bereits vereinbarten Austausch von Fluggastdaten sehen.

Neue Ideen wollen die Staaten hingegen vorerst nicht umsetzen. „Wir brauchen keine neuen Pläne“, sagte der niederländische Innenminister Ronald Plasterk, dessen Land derzeit den Vorsitz bei Ministertreffen der EU-Staaten hat. „Wir müssen die Maßnahmen, die schon zuvor ergriffen und beschlossen worden sind, voll umsetzen.“

In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die Minister ihre Entschlossenheit, „die an den Anschlägen in Paris und Brüssel beteiligten Netze und andere vergleichbare Netze zu ermitteln“. Bis Juni soll sich außerdem die EU-Kommission gemeinsam mit Experten überlegen, wie Informationen über Terroristen besser erhoben, überprüft und verknüpft werden können.

Als nützlich erwiesen sich aus Sicht der Minister insbesondere grenzüberschreitende Ermittlungsgruppen, die nach den Terroranschlägen im

21:30 Uhr: Senkung der Terrorwarnstufe bestätigt

Zwei Tage nach den Terroranschlägen in Brüssel mit mindestens 31 Toten hat Belgien die Terrorwarnstufe wieder gesenkt. Die bislang geltende höchste Terrorwarnstufe vier wurde auf drei herabgesetzt. Das gelte für das ganze Land, teilte das nationale Krisenzentrum am Donnerstagabend mit.

Die Warnstufe war direkt nach den Attentaten am Dienstagmorgen auf die höchste Stufe heraufgesetzt worden. Diese besagt, dass ein unmittelbarer Terroranschlag droht.

20:36 Uhr: Belgien weist türkische Vorwürfe zurück

Belgien ist laut Justizminister Koen Geens im vergangenen Jahr sehr spät von der Türkei über die Ausweisung des Terrorverdächtigen Ibrahim El Bakraoui informiert worden. „Wir wurden erst gewarnt, nachdem das Flugzeug (mit El Bakraoui) in Schiphol gelandet war“, sagte Geens am Donnerstagabend mit Blick auf den niederländischen Flughafen in der Nähe von Amsterdam. El Bakraoui war einer der Selbstmordattentäter vom Brüsseler Flughafen. Er wurde am 14. Juli 2015 in die Niederlande ausgewiesen. Geens sprach am Rande eines Krisentreffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.

El Bakraoui war 2010 in Belgien zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden und vorzeitig freigekommen - offenbar trotz negativer Beurteilung der Gefängnisdirektion. Hätte er seine Strafe vollständig absitzen müssen, wäre er heute noch in Haft. Stattdessen wurde er im Juni 2015 an der türkisch-syrischen Grenze aufgegriffen und danach ausgewiesen.

20:15 Uhr: Medien: Abdeslam plante Attentat mit Gewehren

Bei den Brüsseler Terroranschlägen war laut unbestätigten Medienberichten ursprünglich auch ein Attentat mit Sturmgewehren geplant. Wie die öffentlichen Sender VRT und RTBF berichteten, wollten der inzwischen inhaftierte Terrorverdächtige Salah Abdeslam, der vergangene Woche bei einer Polizeirazzia erschossene Mohamed Belkaid sowie ein dritter Mann mit diesen Waffen um sich schießen.

Salah Abdeslam AFP

Vorbild seien die Pariser Terroranschläge gewesen, bei denen Killerkommandos in Restaurants und einer Konzerthalle um sich geschossen hatten, berichtete VRT am Donnerstag. Abdeslam wird vorgeworfen, die Pariser Anschlagsserie mit 130 Toten im November maßgeblich vorbereitet zu haben.

20:04 Uhr: Belgien will Terrorwarnstufe wieder senken

Zwei Tage nach den Terroranschlägen von Brüssel mit mindestens 31 Toten soll die Terrorwarnstufe wieder gesenkt werden. Die bislang geltende höchste Terrorwarnstufe 4 solle auf 3 gesenkt werden, berichteten belgische Medien. Laut der Nachrichtenagentur Belga sagte ein Sprecher des nationalen Krisenzentrums, dieses wolle sich noch am Donnerstagabend dazu äußern.

Die Warnstufe war direkt nach den Attentaten am Dienstagmorgen auf die höchste Stufe Vier heraufgesetzt worden. Diese besagt, dass ein unmittelbarer Terroranschlag droht.

19:52 Uhr: Bruder von Attentäter Mourad Laachraoui verurteilt Anschläge

Nach den Terroranschlägen von Brüssel hat sich der Bruder des mutmaßlichen Selbstmordattentäters Najim Laachraoui von diesem distanziert. Mourad Laachraoui verurteile „die Attentate, an denen er (sein Bruder) beteiligt war, in Frankreich und Belgien“, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben des Zitierten. Laachraoui habe keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder Najim gehabt, seit dieser im Februar 2013 nach Syrien gereist sei.

Laut Medienberichten war der 24-jährige Najim Laachraoui einer der Selbstmordattentäter am Brüsseler Flughafen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang noch nicht. Laachraoui soll wie die Selbstmordattentäter und Brüder Ibrahim und Khalid El Bakraoui Verbindungen zu den Anschlägen von Paris im November 2015 haben. Laachraoui war wegen der Anschläge in der französischen Hauptstadt erst vor kurzem zur Fahndung ausgeschrieben worden. Bei den Explosionen im Brüsseler Flughafen wurden am Dienstag mindestens elf Menschen getötet.

19:23 Uhr: Türkei wies späteren Selbstmordattentäter 2015 in Niederlande aus

Einer der Selbstmordattentäter vom Brüsseler Flughafen, Ibrahim El Bakraoui, ist von der Türkei am 14. Juli 2015 in die Niederlande ausgewiesen worden. Die türkischen Behörden hätten ihn gemeinsam mit einem nicht genannten Deutschen in ein Flugzeug von Istanbul nach Amsterdam gesetzt, teilte der niederländische Justizminister Ard van der Steur am Donnerstagabend in einem Brief an das Parlament in Den Haag mit.

El Bakraoui hatte nach Angaben des Justizministers keinerlei Bezug zu den Niederlanden. Zu dem Zeitpunkt sei El Bakraoui auch nicht in den Datenbanken der niederländischen und internationalen Ermittler registriert gewesen. Es habe daher keinerlei Grund gegeben, ihn festzunehmen.

El Bakraoui war 2010 in Belgien zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden und vorzeitig freigekommen - offenbar trotz negativer Beurteilung der Gefängnisdirektion. Hätte er seine Strafe vollständig absitzen müssen, wäre er heute noch in Haft. Stattdessen wurde er im Juni 2015 an der türkisch-syrischen Grenze aufgegriffen und danach ausgewiesen.

18:33 Uhr: IS ruft zum Heiligen Krieg auf

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach den Anschlägen in Brüssel in einem Video, das über soziale Netzwerke verbreitet wurde, seine Anhänger zum Heiligen Krieg aufgerufen. Sie benennt darin Belgien als Mitglied der Koalition im Nahen Osten zur Bekämpfung fundamentalistischer Kräfte. Die Miliz hatte die Verantwortung für die Brüsseler Anschläge übernommen.

17:11 Uhr: De Maiziere kritisiert Verfahren der Sicherheitsbehörden

Die Sicherheitsbehörden in Europa sind nach Ansicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) beim Austausch von Informationen nicht kooperativ genug. „Viele nationale Behörden wollen nicht mit allen anderen ihre Informationen teilen“, sagte er am Donnerstag bei einem Sondertreffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel. „Diese Mentalität muss man ändern.“ Das Treffen war nach den tödlichen Anschlägen von Brüssel kurzfristig einberufen worden.

Auch der Anti-Terror-Koordinator der EU, Gilles de Kerchove, hatte den mangelnden Austausch jüngst in einem Bericht bemängelt. Wenn es um ausländische Kämpfer gehe, seien mehr als 90 Prozent der Daten im vergangenen Jahr von gerade einmal fünf EU-Staaten geliefert worden. Er bezog sich dabei auf eine Datenbank der europäischen Polizeibehörde Europol. Die Länder nannte er nicht beim Namen.

Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Zwar funktioniere die Zusammenarbeit auf polizeilicher Ebene gut, sagte sie. Bei den Geheimdiensten hapere es aber. Sie plädierte für eine Datenbank, in die EU-Staaten Informationen eintragen und in Echtzeit abrufen könnten. „Ich bin davon überzeugt, dass man einen derartigen europäischen Gesamtverbund auch innerhalb einiger Wochen installieren kann“, sagte sie.

15:27 Uhr: Brüsseler Attentäter wurde nach Paris gesucht

Der Brüsseler Selbstmordattentäter Khalid El Bakraoui war wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an den Pariser Anschlägen zur Fahndung ausgeschrieben. Ermittler hätten ihn verdächtigt, in Charleroi bei Brüssel unter falschem Namen eine Unterkunft für die Terroristen angemietet zu haben, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Deswegen sei am 11. Dezember ein europäischer Haftbefehl ausgestellt worden. Zudem sei über Interpol ein Fahndungsaufruf veröffentlicht worden.

Ibrahim El Bakraoui AP

Khalid El Bakraoui hatte sich am Dienstag mitten im Brüsseler EU-Viertel in einer Metro in die Luft gesprengt. Bei dem Anschlag kamen nach jüngsten Angaben 20 Menschen ums Leben. Weitere 11 Personen starben bei Explosionen, die von zwei anderen Selbstmordattentätern am Brüsseler Flughafen ausgelöst wurden. Einer dieser Täter war Khalid El Bakraouis Bruder Ibrahim.

14:33 Uhr: Nur noch ein verletzter Deutscher in Klinik

Nach den Terroranschlägen in Brüssel ist nur noch ein schwer verletzter Deutscher in Belgien im Krankenhaus. Die anderen verletzten Bundesbürger hätten die Krankenhäuser wieder verlassen, verlautete am Donnerstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Sie liege nach allen vorliegenden Informationen im einstelligen Bereich. Nicht ausgeschlossen ist allerdings weiter, dass auch Deutsche unter den Todesopfern sind. Bei den Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in der Metro-Station Maelbeek am Dienstag kamen mindestens 31 Menschen ums Leben, rund 300 wurden verletzt.

13:42 Uhr: Belgische Minister bieten Rücktritt an

Belgiens Innenminister Jan Jambon und Justizminister Koen Geens bieten nach Medienberichten wegen der Anschläge in Brüssel ihren Rücktritt an. Ministerpräsident Charles Michel lehne sie aber ab.

13:04 Uhr: Brüsseler Terrorzelle beobachtete Atomforscher

Die Brüsseler Terrorzelle steckte nach belgischen Medienberichten auch hinter einem Spionageangriff gegen einen Atomforscher. Die beiden Selbstmordattentäter Ibrahim und Khalid El Bakraoui wurden nach Informationen der Tageszeitung „La Dernière Heure“ als diejenigen Männer identifiziert, die eine heimlich vor dem Wohnhaus des Wissenschaftlers angebrachte Überwachungskamera abmontierten. Mit ihr waren Aufnahmen gemacht worden, die Anti-Terror-Fahnder im November bei Ermittlungen zu den Terroranschlägen im Paris entdeckt hatten.

Die Staatsanwaltschaft äußerte sich am Donnerstag zunächst nicht zu den laufenden Ermittlungen.

Bislang gilt als unklar, warum der belgische Nuklearspezialist ausspioniert wurde. Eine Theorie lautet, dass von ihm radioaktives Material für eine sogenannte schmutzigen Bombe erpresst werden sollte. Der Wissenschaftler arbeitet im belgischen Nuklearforschungszentrum CEN in Mol. Dieses ist einer der weltweit größten Hersteller von radioaktiven Isotopen für Krebstherapien.

„Ziemlich heftige Szenen“

Die Wohnung, in der die verdächtigen Videoaufnahmen gefunden wurden, hatte ein Terrorverdächtiger mit dem Namen Mohamed Bakkali angemietet. Dieser war Ende November in Zusammenhang mit den Terroranschlägen von Paris in Belgien festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In der Wohnung in dem belgischen Ort Auvelais sollen auch Waffen und Sprengstoff gelagert worden sein.

Nach Angaben des belgischen Sender RTBF wird Mohamed Bakkali in dem Testament des Selbstmordattentäters Ibrahim El Bakraoui erwähnt. Weitere Informationen zum Kontext der Namensnennung lieferte der öffentlich-rechtliche Rundfunk allerdings nicht.

Ein Sprecher der belgischen Atomaufsichtsbehörde AFCN hatte die Existenz der Überwachungsvideos am Mittwoch in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur als „ziemlich heftig“ bezeichnet.

12:09 Uhr: Frau aus Aachen weiter vermisst

Nach den Terroranschlägen in Brüssel wird eine Frau aus Aachen weiterhin vermisst. „Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich unter den noch nicht identifizierten Opfern des Anschlags befindet“, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit. Ihr Mann sei mit schweren Verletzungen in ein belgisches Krankenhaus gebracht worden.

„Über das Schicksal meiner Nichte wissen wir leider nichts“, zitierte die „Bild“-Zeitung am Donnerstag den Onkel der Frau. „Die Behörden teilten uns allerdings mit, dass wir mit dem Schlimmsten rechnen müssten.“

11:35 Uhr: Abdeslam will nach Frankreich ausgeliefert werden

Nach seiner Festnahme in der vergangenen Woche will der Paris-Terrorverdächtige Salah Abdeslam so schnell wie möglich nach Frankreich ausgeliefert werden. Bislang hatte sich Abdeslam gegen die von Frankreich beantragte Auslieferung gewehrt.

Sven Mary, Anwalt von Salah Abdeslam dpa

Ursprünglich war für Donnerstag eine Haftprüfung angesetzt. Dabei sollten auch zwei weitere Verdächtige gehört werden. Anwalt Sven Mary verlangte jedoch mehr Zeit, um den Fall zu prüfen. Ein neuer Termin wurde demnach für den 7. April festgesetzt.

Abdeslam war am Freitag in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek festgenommen worden und sitzt unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Untersuchungshaft in Brügge. Der 26-Jährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge an den Pariser Anschlägen mit 130 Toten beteiligt und stand auch in Kontakt zu Mitgliedern der Brüsseler Terrorzelle.

Das Terrornetzwerk von Brüssel dpa-infografik

10:45 Uhr: Maas warnt vor Verknüpfung von Flüchtlingskrise und Terrorgefahr

„Die meisten Männer, die in den vergangenen Monaten diese grauenhaften Anschläge verübt haben, sind bei uns in Europa zu einer terroristischen Bedrohung herangewachsen“, sagte der SPD-Politiker.

9:50 Uhr: 156 Flüge fallen in Frankfurt aus

Am Frankfurter Flughafen wird auch am Osterwochenende noch keine Normalität herrschen. Die Sicherheitsmaßnahmen bleiben erhöht, wie Sprecher Christian Altenhofen sagte. Reisende sollten sich auf verstärkte Kontrollen sowie mehr Beamte einstellen und mehr Zeit einplanen.

Die Lufthansa hat alle Flüge von und nach Brüssel bis inklusive Ostermontag gestrichen. 156 Flüge und rund 1. 300 Passagiere sind betroffen. Ab Karfreitag bis einschließlich Ostermontag richtet die Fluggesellschaft einen Shuttlebusverkehr zwischen dem Frankfurter Flughafen und Brüssel ein. So will man zumindest einen Teil der Reisewelle nach Belgien auffangen.

Polizisten am Frankfurter Flughafen dpa

8:30 Uhr: Hatte Khalid El Bakraoui einen Komplizen?

Belgische und französische Medien berichte, es sei ein zweiter Verdächtiger in den Anschlag auf die Brüsseler Metro involviert. Für diese Tat im Europa-Viertel soll der 27-jährige Selbstmordattentäter Khalid El Bakraoui verantwortlich sein, hieß es bislang.

Der Eingang der Metrostation Maelbeek in Brüssel ap

7:55 Uhr: Journalist schildert die Gemeinde Molenbeek

Bart Eeckhout ist Journalist bei der belgischen Tageszeitung „De Morgen“ in Brüssel. Er lebt mit seiner Familie in der Gemeinde Molenbeek und berichtet vom Leben in Brüssel nach den Anschlägen. Im Problemviertel Molenbeek fühlt er sich eigentlich wohl.

7:12 Uhr: Anwalt angegriffen

Der Anwalt des mutmaßlichen Paris-Terroristen Salah Abdeslam sieht sich nach den Anschlägen in Brüssel schweren Anfeindungen ausgesetzt. Sven Mary sei von einer Person angegriffen worden und habe sich körperlich zu Wehr setzen müssen, berichtet eine Zeitung. Zudem habe er Hunderte E-Mails erhalten, in denen er wegen seiner Tätigkeit für Abdeslam beschimpft und bedroht werde. Er musste seine Kanzlei schließen. Salah Abdeslam war am vergangenen Freitag bei einem Großeinsatz der Polizei in Molenbeek festgenommen worden.

6:52 Uhr: Vorwürfe aus der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, Ankara habe die belgischen Behörden im vergangenen Jahr vor einem der späteren Attentäter von Brüssel gewarnt. Es soll sich um Ibrahim El Bakraoui gehandelt haben. Er sei im Juni 2015 im Süden der Türkei als „ausländischer Terrorkämpfer“ festgenommen und über die Niederlande in sein Heimatland abgeschoben worden. Doch „trotz Warnungen“ seiner Regierung sei es den belgischen Behörden nicht gelungen, diesen Verdacht zu erhärten. Belgien erklärte dazu, der Mann habe damals nicht als Terrorverdächtiger, sondern als „gewöhnlicher Krimineller“ gegolten

6:40 Uhr: Mehr Verletzte als zunächst angenommen

Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft wurden 31 Menschen getötet und 300 weitere verletzt. Diese Zahlen seien aber weiter vorläufig, sagte Staatsanwalt Frédéric Van Leeuw.

6:15 Uhr: Auch Najim Laachraoui ist tot

Am Tag nach den Anschlägen in Brüssel haben die Behörden drei von vier Angreifern identifiziert. Zwei polizeibekannte Brüder sprengten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Flughafen und in der U-Bahn in die Luft. Der dritte Selbstmordattentäter sei der Bombenbauer Najim Laachraoui, verlautete am Mittwoch aus Polizeikreisen. (dpa, rtr, afp, red)

