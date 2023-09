Rio -Am Freitag geht das Spektakel in Rio los. Dann steigt in der brasilianischen Metropole die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Nach unzähligen Absagen zahlreicher Stars werden trotzdem noch eine Handvoll Promis an den Sommerspielen teilnehmen. Ein Aufzählung.

Die US-Basketballer um Kevin Durant (Mitte) wollen in Rio ihren Titel selbstverständlich verteidigen. USA Today Sports

Mit den Stars kommen die Allüren, das ist auch bei Olympia so. Die US-Basketballer um Kevin Durant wohnen zum Beispiel während der Wettkämpfe auf einem Luxus-Schiff statt im Olympischen Dorf. Dabei sind die NBA-Korbjäger noch nicht mal die größten Nummern am Zuckerhut.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Novak Djokovic ist in der Herrenkonkurenz der Favorit. USA Today Sports

Die Tennis-Asse Novak Djokovic und Serena Williams stehen ebenfalls im Rampenlicht, doch drei Ausnahmeathleten überstrahlen alle: Sprint-König Usain Bolt, Schwimm-Ikone Michael Phelps und Fußball-Held Neymar.

Alle Hoffnungen ruhen auf Neymar. REUTERS

Letzterer trägt dabei ziemlich viel Last auf seinen schmalen Schultern. Brasilien steckt in einer tiefen Depression, und nicht wenige meinen, Erfolg oder Misserfolg der Sommerspiele für den Gastgeber hänge vor allem daran, ob Neymar die Samba-Kicker zum ersten Olympiasieg führen kann. „Ich denke nur an Gold“, sagt der Offensivspieler des FC Barcelona.

Zwei Jahre nach dem brutal geplatzten Traum vom WM-Titel im eigenen Land kann sich Brasilien keine zweite Pleite im Fußball erlauben. Vor vier Jahren in London hatte Brasilien im Olympia-Finale 1:2 gegen Mexiko verloren.

Sprintstar Bold will das Triple

Usain Bolt strebt sein dritte Olympisches Gold über die 100 Meter bei den Sommerspielen in Rio an. AP

Das hat Bolt schon längst, doch er ist immer noch hungrig auf Erfolg. In Rio plant Jamaikas Sprint-Ass sein drittes Gold-Triple bei Olympischen Spielen nach 2008 und 2012. Und natürlich will er sich mit lässigen Auftritten wieder selbst inszenieren.

Sportlich geht der 29-Jährige trotz einiger Verletzungssorgen als Favorit in seine Rennen.

Bereits nach Olympia hängt Phelps seine Schwimmhose endgültig an den Nagel. Der Rekordolympiasieger will sich mit mindestens noch einer weiteren Goldmedaille verabschieden, es wäre seine 19. und womöglich eine Bestmarke für die Ewigkeit. (mit sid)